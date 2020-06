Krisen brauchen Gründergeist

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf (gfw) unterstützt Bewerbungen um ein Stipendium für Unternehmensgründer. Die Geschäftsideen sollen eine neuartige, fortschrittliche Lösung für ein Problem oder zur Einführung eines neuen Produkts realisieren, ein neues Verfahren oder eine neue Dienstleistung mit klarem Kundennutzen und Alleinstellungsmerkmalen auf mindestens einem regionalen Markt anbieten.

„Gerade in Krisenzeiten wie Corona müssen wir mit Gründergeist an der Spitze sein, wenn wir eine vitale Wirtschafts- und Arbeitsregion bleiben wollen“, sagt gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann . Ein Unternehmen aus Oelde, das an dem Gründungsprogramm teilgenommen hat, berichtet von ersten Erfolgen im Marketing für lateinamerikanische Unternehmen, die mit Bio-Lebensmitteln auf dem europäischen Markt Fuß fassen wollen.

Das Gründerstipendium ist ein Projekt des NRW-Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Stipendiaten erhalten monatlich 1000 Euro für maximal ein Jahr. Darüber hinaus gibt es individuelles Coaching.

Wer kurz vor der Gründung steht oder in den vergangenen zwölf Monaten ein Start-up ins Leben gerufen hat, kann seine Idee der Jury am 16. September bei der gfw als akkreditiertem Gründungsnetzwerk an der Vorhelmer Straße 81 in Beckum vorstellen. Ansprechpartnerin ist Marianne Koschany-Rohbeck, bei der es Infos gibt: 0 25 21 / 85 05 17 oder rohbeck@gfw-waf.de.

Fast 1500 Stipendiaten in NRW haben bereits eine Zuwendung von insgesamt 12 000 Euro erhalten. Im Kreis Warendorf gehört das Unternehmen BPS-worldlink von Kerstin Albers und Alejandra Perez Kohler in Oelde dazu. „Wir wurden vor allem in zweierlei Hinsicht unterstützt“, sagen die beiden Frauen. Durch die finanzielle Förderung waren sie in der Lage, die ersten Kosten wie Gewerbeanmeldung, Handelsregistereintragung, Büro- und Computerausstattung zu finanzieren. Auch im Hinblick auf private Lebenshaltungskosten, etwa bei der Krankenversicherung, war die Unterstützung hilfreich.

Noch wichtiger sei der persönliche Mentor. In der Corona-Krise steht er dem Start-up-Unternehmen via digitalem Ferncoaching zur Seite. „Gerade in der Aufbauphase halten wir es für einen unbezahlbaren Vorteil, dass uns ein Coach wie Herbert Eick von der gfw unterstützt, der sich mit Unternehmensführung auskennt“, stellen Kerstin Albers und Alejandra Perez Kohler fest.

Inzwischen betreut BPS-worldlink zwei mexikanische Unternehmen bei der Vermarktung seiner Produkte in Deutschland und Europa. Und für 2020 ist trotz Corona weiteres Wachstum angesagt.