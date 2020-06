Unternehmen leisten viel Gutes für die Gesellschaft

Sieben Firmen im Kreis Warendorf haben sich in besonderer Weise um ihre gesellschaftliche Verantwortung verdient gemacht und werden dafür als CSR-Unternehmen ausgezeichnet („Corporate Social Responsibility“).

Landrat Dr. Olaf Gericke und Petra Michalczak-Hülsmann, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw), haben die Auszeichnung Christoph Berger vom Modehaus Ebbers in Warendorf als dem ersten aktuell ausgezeichneten Unternehmen übergeben. Vorausgegangen ist ein 18-monatiger Prozess, in dem sich die Unternehmen auf Grundlage einer individuellen Klärung ihrer wesentlichen CSR-Themen eine Grundsatzposition gegeben und einen konkreten Handlungsplan erarbeitet haben.

„Unternehmen sind keine einsamen Inseln, sondern haben mit ihren Entscheidungen Auswirkungen auf die Gesellschaft“, sagte Landrat und gfw-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Olaf Gericke. CSR ist dabei komplex und fängt zugleich bei einfachen und zugleich schwierigen Dingen an – etwa mit einem Obstteller bei Mitarbeitergesprächen oder in diesen Zeiten mit einem verantwortungsvollen Hygienekonzept.

„Der Herausforderung, diese Erkenntnis in konkretes Handeln umzusetzen, haben sich die CSR Unternehmen in überzeugender Weise gestellt“, so Petra Michalczak-Hülsmann. Begonnen wurde im November 2018 mit einer CSR-Selbstbewertung, um die wesentlichen Themen aus der Vielzahl der Megatrends zu bestimmen. Das Ergebnis war Handlungsgrundlage für konkrete Maßnahmen, eine Profilierung am Markt und als attraktiver Arbeitgeber. Alle Unternehmen haben ihren Prozess und dessen Ergebnisse in einem CSR Report veröffentlicht – verfügbar auf www.csr-muensterland.de

Christoph Berger, Inhaber des CSR-ausgzeichneten Modehaus Ebbers in Warendorf: „Kurzfristiger Gewinn war nie unser Hauptziel, sondern wir wollen unser Wirtschaften auf nachhaltiges Bestehen am Markt ausrichten, strategisch und in der täglichen Praxis.“ Verantwortung beginne im eigenen Haus mit der Pflege der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit und reiche über Energiesparen bis hin zu Mobilitätslösungen und Produktverantwortung.

Dies sind die sieben ausgezeichneten Unternehmen:

Bernd Münstermann GmbH & Co. KG, Telgte

Heinz Vorwerk GmbH, Warendorf

Modehaus Ebbers, Warendorf

PHT - Beckum Partner für Hygiene und Technologie GmbH, Beckum

Röwekamp & Stumpe, Telgte

Urlaub & Pflege, Telgte