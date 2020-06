JU will Zuschuss fürs Wochenend-Taxi-Ticket

„Unsere Region muss für junge Leute attraktiv bleiben. Für einen starken Kreis wollen wir den Nightmover“, sagt Jens Brökelmann als stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union (JU) Kreis Warendorf. Einen entsprechenden Antrag habe man an Landrat Dr. Olaf Gericke geschickt.

Worum handelt es sich bei dem „Nightmover“? Brökelmann erläutert, der Nightmover stelle eine Art „Wochenend-Taxi-Ticket“ dar. Mit diesem Ticket soll ein Problem überwunden werden, das gerade im ländlichen Raum vielen Jugendlichen bekannt sei: „Man ist am Wochenende auf einer Party in der Ortschaft nebenan eingeladen. Doch leider verpasst man den letzten Bus – wenn denn überhaupt einer fährt.“ Junge Leute ständen dann häufig vor der Wahl, ob sie bei einem Freund übernachten, die Eltern wachklingeln oder möglicherweise nach Hause laufen.

„Eine sichere und schnelle Variante um nach Hause zu kommen, ist der Anruf bei einem Taxiunternehmen“, ist Nick Drewer überzeugt, der für die JU in Ahlen für den Kreistag kandidiert: „Dieses Angebot wird jedoch häufig nicht in Anspruch genommen, da Schüler und Studenten nicht über das Geld verfügen, um sich neben alltäglichen Ausgaben, Studiengebühren und Miete auch noch den Luxus von Taxifahrten zu leisten.“ Um dieses Dilemma zu lösen und Jugendlichen einen sicheren Heimweg zu ermöglichen, würden beim „Nightmover“ Taxifahrten durch Mittel der öffentlichen Hand bezuschusst.

„Der Kreis Kleve hat dieses Modell vor einigen Jahren eingeführt. Dort haben junge Erwachsene im Alter von 16 bis 26 Jahren mit Wohnsitz im Kreis die Möglichkeit, sich über das Internet oder eine App ein „Taxi-Ticket“ erstellen zu lassen“, berichtet Nick Drewer. Dort werde in der Zeit von 22 bis 6 Uhr jede Taxi-Fahrt innerhalb des Kreises mit sechs Euro pro Person bezuschusst; eine Addition von Tickets sei erwünscht: „Wenn zum Beispiel zwei junge Erwachsene mit dem Taxi-Ticket gemeinsam nach Hause fahren, sparen sie zwölf Euro.“

Das „Nightmover-Ticket“ gelte im Kreis Kleve in den Nächten Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und an einzelnen Feiertagen. Ebenso bestehe die Möglichkeit, das Konzept auf kommunaler Ebene den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Kosten in Höhe von rund 200 000 Euro würden im Kreis Kleve von den 16 Städten und Gemeinden im Rahmen der Kreisumlage aufgebracht. „Die JU Kreis Warendorf hält das Nightmover-Konzept für vorbildlich“, ist Jens Brökelmann überzeugt: „Wir möchten uns dafür einsetzen, dass dieses Konzept auch bei uns umgesetzt wird und wir gemeinsam einen Beitrag leisten, um den ländlichen Raum und die Sicherheit junger Menschen zu stärken.“