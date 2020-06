Den neuen Rettungsdienstbedarfsplan hatte Ordnungsdezernentin Petra Schreier noch zu Beginn der Corona-Krise mit den Krankenkassen ausgehandelt. Das Ergebnis fand jetzt die Zustimmung des Kreistages . Kein Wunder: Es wird ordentlich draufgesattelt. Neben einer Ausweitung von Einsatzzeiten werden auch mehr Rettungswagen in Betrieb genommen und neue Stellen geschaffen.

Was auf den ersten Blick gut klingt, hat einen negativen Hintergrund. Wegen rasanter Steigerung der Einsatzzahlen (ein Plus von 22 Prozent allein bei der Notfallrettung) ist der Rettungsdienst immer seltener spätestens zwölf Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort. „Diese Zahl ist seit Jahren rückläufig“, betonte Schreier. Verwunderlich sei dies nicht. Allein bei der Notfallrettung haben es einen Anstieg von 7300 Fahrten gegeben. „Wenn die Flotte der Rettungsmittel dann nicht mitwächst, ist das Ziel nicht mehr erreichbar.“ Konkret meinte Schreier damit, dass der Rettungsdienst mindestens in 90 Prozent aller Einsatzfälle in zwölf Minuten vor Ort sein soll. „Wir liegen derzeit bei 89,56 Prozent, und diese Zahl könnte durchaus weiter absinken.“

Die Wachen in Ahlen, Beckum, Ennigerloh und Sendenhorst sollen tagsüber zusätzliche Rettungswagen bekommen. Ferner sind die Wachen in Oelde und Warendorf rund um die Uhr besetzt. Ausgeweitet werden auch die Einsatzzeiten des Notarzteinsatzfahrzeugs in Ahlen und an der Leitstelle Warendorf – statt von 8 bis 18 Uhr demnächst von 8 bis 20 Uhr.

Für den Fahrdienst der Wachen werden 7,5 neue Stellen geschaffen. Auch die Kreisleitstelle erhält fünf neue Stellen für die Disponenten. Dazu kommen zwei Stellen für Systemadministration und Digitalfunk. Alle Stellen würden unbefristet ausgeschrieben, so Schreier. Denn: „Auf dem Markt sind fast keine Notfallsanitäter zu finden.“