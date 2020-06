Den Lockdown verhindern

Das böse Wort Lockdown nahm Karl-Josef Laumann nicht in den Mund. Aber die Miene von Landrat Dr. Olaf Gericke blieb starr, als der Minister von „weiteren Maßnahmen“ sprach, die im Lauf der nächsten Stunden getroffen werden könnten. Dennoch: Von einem echten Lockdown geht der Corona-Krisenstab im Kreis Warendorf zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht aus. Trotz der 212 Tönnies-Mitarbeiter im Kreis, die sich neu infiziert haben – sie leben vorwiegend in Oelde, Beckum und Ennigerloh.

Um kontrollieren zu können, dass die infizierten Tönnies-Mitarbeiter – aber auch ihre Kontaktpersonen – in strikter Quarantäne bleiben, brauche man Dolmetscher, die sehr gut Bulgarisch, Rumänisch und Polnisch sprechen, betonte Laumann bei einer Pressekonferenz vor dem Warendorfer Kreishaus.

Warendorf an kritischer Grenze

Medienrummel: Viele Fernsehteams waren nach Warendorf gekommen. Foto: Beate Kopmann

„Wir müssen alles tun, damit der Ausbruch nicht auf die Bevölkerung überschwappt“, unterstrich auch Landrat Dr. Olaf Gericke. Und bislang hängen alle 212 Neuinfektionen mit Tönnies-Mitarbeitern zusammen. An das Unternehmen appellierte Gericke: „Wenn Sie uns schon in den Schlamassel gebracht haben, dann sorgen Sie dafür, dass auch die Mitarbeiter der Subunternehmer gut versorgt werden.“ Etwa mit Lebensmitteln.

Verglichen mit dem benachbarten Kreis Gütersloh ist Warendorf gut dran. Schließlich ist in Gütersloh die sogenannte 7-Tages-Inzidenz zu den Corona-Neuinfektionen auf den Wert von 263,7 gestiegen. Dieser zeigt an, wie viele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gemeldet wurden. Im Kreis Warendorf liegt der Wert dagegen bei 41,8.

Aber: „Das schrammt an die kritische Grenze von 50“, sagte Laumann. Bei der Marke von 50 sollen für eine betroffene Region wieder stärkere Einschränkungen in Betracht gezogen werden. Bund und Länder hatten allerdings auch vereinbart, dass diese Zahl keine Rolle spielt, wenn es sich um einen lokal eingrenzbaren Infektionsherd handelt. So wird auch der Ausbruch bei Tönnies bisher von der Landesregierung eingestuft.

Zusagen nicht eingehalten

Ab Dienstag werden nun „Mobile Einsatz-Teams“ nach Oelde, Beckum und Ennigerloh geschickt – unterstützt durch Dolmetscher, die perfekt, Bulgarisch, Rumänisch und Polnisch beherrschen.

Hart ins Gericht ging Minister Laumann während der Pressekonferenz auch mit der industriellen Schlachtung in Deutschland. Alle Zusagen, die in den vergangenen Jahren seitens der Branche gemacht wurden, seien nicht eingehalten worden, kritisierte Laumann. Dass mittelständische Strukturen in der Branche über Jahrzehnte weggebrochen seien, habe allerdings auch mit den vielen Auflagen zu tun, mit denen die Fleisch-Produzenten belastet worden seien.