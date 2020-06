Das gab die Bezirksregierung am späten Mittwochnachmittag bekannt. „Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität, das dem Kreis Warendorf hilft, den Lockdown schnell wieder verlassen zu können“, lobte Regierungspräsidentin Dorothee Feller die Hilfe unter Nachbarn.

Untergebracht werden höchstens bis zu 100 Tönnies-Mitarbeiter im früheren Marienhospital in der Gemeinde Laer. Das leerstehende Krankenhaus war während der ersten Phase der Pandemie als sogenanntes Fieberlazarett wieder in Betriebsbereitschaft genommen worden. Dort hätten Menschen mit Fieber behandelt werden können, wenn die Versorgung in regulären Kliniken aus Kapazitätsgründen nicht möglich oder nicht notwendig gewesen wäre, heißt es in der Pressemitteilung der Bezirksregierung. Dazu war die frühere Klinik mit 200 Betten ausgestattet worden.

Die maximal 100 Tönnies-Mitarbeiter, die nun dort in Quarantäne untergebracht werden können, dürfen das eingezäunte Gelände nicht verlassen. Für die Nutzung wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, ein Wachdienst ist rund um die Uhr vor Ort. Im Kreis Warendorf leben insgesamt 1342 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tönnies, teils mit ihren Familien.