Fünfeinhalb Stunden stand Roger Helmschrott mit seiner Frau in der prallen Sonne vor dem Corona-Testzentrum in Oelde. Dann wurden sie nach Hause geschickt – mit einem Zettel und der Laufnummer für den nächsten Tag. So geschehen am Tag der Eröffnung. „Als wir nachmittags kamen, warteten da bestimmt schon 500 Leute“, erzählt der Beckumer.