Kreis richtet weitere Corona-Teststelle in Ahlen ein

Die Teststelle ergänzt die beiden anderen Möglichkeiten bei Hausärzten und im Testzentrum des Kreises an der Overbergschule in Oelde. Dort seien bis Donnerstagnachmittag über 1400 Menschen getestet worden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. In allen drei Fällen sind die Testungen kostenlos.

Untergebracht wird das neue Testzentrum in Ahlen bis auf weiteres im DRK-Heim am Henry-Dunant-Weg. Ab Freitag, 8 Uhr, können sich dort Menschen aus dem ganzen Kreis Warendorf einem kostenlosen Coronatest unterziehen. „Ich habe die Unterstützung der Stadt Ahlen angeboten, damit die Menschen in der größten Stadt des Kreises die Möglichkeit haben, sich an ihrem Wohnort testen zu lassen“, so Bürgermeister Dr. Alexander Berger . Mit dem Deutschen Roten Kreuz stehe ein kompetenter und engagierter Partner zur Seite, um die Tests schnell und sicher durchzuführen. Es wird gebeten, dass vorrangig Personen, die ein dringendes Interesse an einer Diagnose haben, vor allem für eine Urlaubsreise, die neuen Testmöglichkeit nutzen.

Landrat Dr. Olaf Gericke dankte der Stadt Ahlen für die Unterstützung: „Mit Ahlen haben wir nunmehr die zweite Stelle im Kreis, wo sich jeder Bürger kostenfrei testen lassen kann.“

„ Wir sehen uns verpflichtet, zu helfen. Wir sehen uns verpflichtet, zu helfen. “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

Mit dem DRK-Heim gebe es laut Berger im Stadtgebiet keinen Standort, der für diesen Zweck besser geeignet wäre. Seit Donnerstagmorgen koordiniert Berger die Vorbereitungen in den städtischen Fachbereichen, damit ab Freitag reibungslos Testungen stattfinden können. Die Haltung der Stadt sei dabei ganz klar: „Wir sehen uns verpflichtet, zu helfen.“

Seinen Dank richtet das Stadtoberhaupt an die Helferinnen und Helfer des DRK. „Das sind Frauen und Männer, die ehrenamtlich und in ihrer Freizeit das Rad am Laufen halten.“ Wo sie könne, werde die Stadtverwaltung deren Arbeit mit eigenen Kräften unterstützen.

Parkraum ist begrenzt

Bürgerinnen und Bürger, die sich ab Freitag testen lassen möchten, sollten nach Möglichkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zum DRK-Heim kommen. Die Stadt Ahlen rechnet mit einem nicht geringen Andrang an Testwilligen. Der Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Halle ist wie der Henry-Dunant-Weg für Kraftahrzeuge zur Sicherheit der Wartenden und als Bewegungsfläche für das DRK gesperrt. Parkplätze stehen zur Verfügung am Parkbad, auf dem Gelände der Europaschule an der Straße Im Pattenmeicheln und an der Neuapostolischen Kirche.

Die Teststation in Ahlen öffnet täglich von 8 bis 20 Uhr, auch am Samstag und Sonntag. In Oelde steht die Teststation an der ehemaligen Overbergschule von 8 bis 22 Uhr zur Verfügung. Wartende werden aufgefordert, die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.