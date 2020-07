Landrat Gericke: „Das werden wir nicht vergessen“

Oelde -

Hohen Besuch erhielten die Soldatinnen und Soldaten am Corona-Testzentrum des Kreises in Oelde. Generalstabsarzt Dr. Armin Kalinowski besuchte die insgesamt 36 Bundeswehr-Kameraden, die an der Abstrichstelle sowie in mobilen Teams Abstriche durchführen und im Kreishaus bei der Ermittlung von Kontaktpersonen im Einsatz sind. Vom Landrat gab es ein großes Lob.