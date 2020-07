Das Gedächtnis des Kreises

Heimatblätter, Kalender, Fachliteratur und Zeitschriften: In der Forschungsbibliothek des Kreisarchivs werden seit seiner Gründung 1967 die für Geschichte und Gegenwart des Kreises Warendorf bedeutsamen Dokumentationsunterlagen gesammelt. Mittlerweile ist die etwa 30 000 Medien umfassende Bibliothek, die durch eine bibliothekarische Fachkraft betreut wird, zur größten Einrichtung der historischen Forschung im östlichen Münsterland angewachsen.

Um möglichst vielen Menschen Zugang zum Gedächtnis des Kreises zu verschaffen, kooperiert die Archivbibliothek künftig mit der Stadtbücherei Warendorf. Im Kreishaus stellten Landrat Dr. Olaf Gericke , Bürgermeister Axel Linke, Kreisarchivar Dr. Knut Lange­wand und Stadtbüchereileiterin Birgit Lücke das neue Angebot vor.

„Unsere Bibliothek ist ein lebendiger Geschichtsort, gewissermaßen das Geschichtsbuch des Kreises, deren Nutzung wir virtuell vereinfachen möchten“, erklärte Langewand. „Wir haben eine neue Software angeschafft, über die wir dem Bibliotheksverbund der Stadtbücherei Warendorf beigetreten sind.“ Er bezeichnete die Kooperation als eine identitätsstiftende Dienstleistung. „Das Archiv mit seiner Bibliothek kann Menschen ein Geschichtsbewusstsein vermitteln. Um dabei zu helfen, macht der Kreis Warendorf sein gesammeltes Wissen leichter zugänglich“, betonte der Kreisarchivar.

Auch Birgit Lücke lobte die Kooperation. „Vielen Warendorfern und auch Schülern, die auf der Suche nach Informationen zur Stadtgeschichte zu uns in die Stadtbücherei kommen, ist bisher gar nicht bewusst, welch reicher Fundus im Kreisarchiv der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Jetzt stolpern sie schon bei der Katalogsuche darüber und können so auch auf den Bestand der Archivbibliothek des Kreises zugreifen.“

Der Bestand der Archivbibliothek ist nach Orten, Epochen und Fachgebieten sortiert. Auch historische Büchersammlungen oder Veröffentlichungen auf Plattdeutsch finden sich hier. Außer Fachzeitschriften nehmen orts-, kreis- und regionalgeschichtliche Veröffentlichungen zum jetzigen Kreis Warendorf, den Altkreisen Beckum und Warendorf sowie den angehörigen Städten und Gemeinden den größten Anteil des Buchbestandes ein. Daneben stehen Standardwerke der Geschichtswissenschaft sowie Lexika und Biografien zur Verfügung. Hinzu kommt eine Sammlung niederdeutscher Heimatliteratur. Auch historische Adressbücher des Kreises und seiner Städte und Gemeinden sind in der Bibliothek nutzbar. Ein Sammelschwerpunkt liegt in der „grauen Literatur“ zur Kreisgeschichte, also Festschriften und Chroniken von Vereinen, Schulen, Kirchen und Unternehmen sowie Selbstzeugnisse, Examens- und Schülerarbeiten.

Einblick in die Bestände der Archivbibliothek ist möglich unter: www.buecherei-warendorf.de