Am Dienstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 475 zwischen Ennigerloh und Westkirchen ein Unfall, an dem zwei Pkw und ein Lkw beteiligt waren. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden um 22.20 Uhr zum Einsatz gerufen. An der Unfallstelle befanden sich zwei Pkw nach einem Zusammenstoß im Graben, ein am Unfall beteiligter Lkw stand auf der Fahrbahn. In einem der Fahrzeuge war eine Person eingeklemmt. Die Feuerwehr setzte hydraulische Rettungsgeräte ein. Der Patient wurde nach notärztlicher Behandlung in die Uniklinik in Münster gebracht. Die beiden Insassen des zweiten Pkw wurden in die Krankenhäuser Beckum und Warendorf eingeliefert. Die Lkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die B 475 blieb für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Im Einsatz befanden sich der Löschzug Ennigerloh mit fünf Fahrzeugen, vier Rettungswagen aus Ennigerloh, Neubeckum und Warendorf, der Notarzt aus Warendorf sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Warendorf. Die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten gegen 2 Uhr morgens die Einsatzstelle verlassen.