Kreis Warendorf -

Von Beate Kopmann

Ob das klappt? Studierende und Kurzarbeiter als Erntehelfer? Nun, Not macht erfinderisch. Denn nur wenige Saisonkräfte aus Osteuropa kamen in diesem Jahr zum Einsatz. Aber die Erfahrung mit den deutschen Erntehelfern war positiv. Das Projekt könnte also fortgesetzt werden.