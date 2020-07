Kreis Warendorf -

Wer in einem Corona-Risikogebiet wie der Türkei oder Ägypten Urlaub gemacht hat, muss sich anschließend in Quarantäne begeben und beim Gesundheitsamt melden. So steht es in der Corona-Einreise-Verordnung, auf die der Kreis nun noch einmal hinweist. Ob das eigene Reiseland betroffen ist, erfahren Urlauber beim Robert-Koch-Institut.