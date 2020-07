Die coronabedingten Einschränkungen haben die Branche besonders hart getroffen: Hotellerie und Gastronomie erhalten nun politische Unterstützung durch den Kreis Warendorf. Landrat Dr. Olaf Gericke unterzeichnete gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisverbands des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( DEHOGA ), Heiko Weitenberg, und Renate Dölling , Geschäftsführerin der DEHOGA-Geschäftsstelle Münsterland, die „Warendorfer Erklärung zur Situation der Hotellerie und Gastronomie im Kreis Warendorf“. Hierin fordern sie Landes- und Bundespolitik sowie alle gesellschaftlichen Kräfte auf, sich solidarisch zu erklären. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen im Kreis unterstützen dies.

Große Sorgen um Existenz in der Branche

Mit der „Warendorfer Erklärung“ wollen die Unterzeichner ihrer großen Sorge Ausdruck verleihen, dass „die Zukunft unserer gastgewerblichen Betriebe aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie existenziell gefährdet ist“. Seit Wiedereröffnung im Mai stünden die Betreiber vor der enormen Herausforderung, Gastlichkeit, guten Service und Vorsichtsmaßnahmen unter einen Hut zu bekommen. Die Hoteliers stellen die geltenden Hygiene- und Präventionsvorschriften, die zur Eindämmung und Überwindung der Pandemie bestehen, nicht in Frage, verweisen aber auf die Herausforderungen, die diese Regeln für sie bedeuten.

Landrat wirbt für kurzfristige Unterstützung

„Die Gastronomie und Hotellerie ist für uns im Kreis Warendorf unverzichtbar und trägt entscheidend zu der hohen Lebensqualität in unserer Region bei. Die Betriebe sind Begegnungsräume des gesellschaftlichen Lebens und damit absolut systemrelevant. Daher setzen wir uns dafür ein, dass sie auf Landes- und Bundesebene politische Unterstützung finden“, sagt Dr. Olaf Gericke. Im Sinne eines positiven Zusammenlebens müsse diese Branche kurzfristig unterstützt und in Absprache mit deren Interessenvertretung alles Notwendige getan werden, „damit wir auch in Zukunft unsere Gäste aus nah und fern in einem gastfreundlichen Land begrüßen können“, heißt es in der „Warendorfer Erklärung“.