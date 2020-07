Baubeginn am Bikepark in Wadersloh-Diestedde

Wadersloh -

Große Haufen Boden liegen seit einiger Zeit bereit und seid Donnerstagnachmittag steht auch das Baustellenschild: In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten zur Errichtung des mit Ausgaben von rund 50 000 Euro veranschlagten Bike-Parks an der Winkelstraße in Diestedde.