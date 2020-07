Die Neue kennt sich schon aus

Ahlen -

Die Jugendämter in Kreis und Kommunen wollen die Beratungsmöglichkeit im Bereich des sexuellen Missbrauchs optimieren. Deshalb haben sie ihre finanzielle Unterstützung zur Einrichtung einer zweiten Stelle in der Fachstelle für sexuellen Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen beim Caritasverband für das Dekanat Ahlen zugesagt. Seit dem 1. Juli arbeitet nun Julia Beermann an der Seite von Christa Kortenbrede