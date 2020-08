Heute tritt das neue Kibiz in Kraft. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte das Kreisjugendamt die Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung anpassen müssen. Dem war nicht so, betont Chris Klemann, die eine Großtagespflege für Kinder anbietet. „Nach dem neuen Kibiz müssten die Eltern darüber informiert werden, dass sie ein Wunsch- und Wahlrecht haben“, so Klemann.