„Krippenausstellung wird größte Herausforderung“

Der Lockdown durch die Corona-Pandemie hat nicht nur die Wirtschaft hart getroffen. Auch Kultureinrichtungen wie das Museum Religio in Telgte mussten schließen. Museumsleiterin Dr. Anja Schöne erläutert im Interview, wie das Religio diese Krise gemeistert hat.

Wie ist das Museum Religio bislang durch die Corona-Pandemie gekommen?

Schöne: Das Museum war zunächst für acht Wochen und dann noch einmal während des Lockdowns im Kreis Warendorf für eine Woche geschlossen. Daher haben wir die für dieses Jahr geplante Wechselausstellung „Geld und Glaube“ mit all ihren Begleitveranstaltungen ins nächste Jahr verschoben. Das hat sich natürlich gravierend auf Besucherzahlen und Eintrittseinnahmen ausgewirkt. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht und bisher unerschlossene Sammlungsbereiche aus dem Magazin des Museums dokumentiert und in die Datenbank eingepflegt. In einigen Wochen werden die ersten Objekte online zu sehen sein. Außerdem haben wir unsere Angebote im Bereich Social Media intensiviert. Ein Projekt ist der sogenannte „#FreitagsFavorit“.

Wie nehmen die Besucher dieses Angebot an?

Museumsleiterin Dr. Anja Schöne Foto: Stephan Kube

Schöne: Beim #FreitagsFavorit(en) haben wir Filme mit den Mitarbeitern erstellt, die Objekte aus dem Depot vorstellen, etwa einen Gebetszettel zur Heiligen Corona. Diese können Besucher auch im Museum sehen. Die Objekte stehen zu Beginn des Rundgangs und können kostenlos betrachtet werden. Die Besucher reagieren sehr positiv auf das Social-Media-Angebot, was sich auch an den Nutzerzahlen der Social-Media-Kanäle abzeichnet. Aber die Zielgruppen für Soziale Medien sind nicht zwangsläufig auch Museumsbesucher. Viele klicken nur „Gefällt mir“, sie wollen das Objekt dennoch (leider) nicht analog sehen. Ein neues Angebot, das wir seit vier Monaten haben, ist der freie Eintritt an jedem letzten Samstag im Monat. Dieses Angebot ist mehrfach aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun kann es endlich genutzt werden.

Wie ist die Situation für das Museumsteam?

Schöne: Da sich im Museum Religio technisch kein Homeoffice einrichten ließ, haben die Mitarbeiter im ganzen Museum verteilt gearbeitet. Es war für alle sehr motivierend, Zeit für Arbeiten zu haben, für die während des normalen Ausstellungsbetriebes selten Zeit vorhanden ist. Wir haben niemanden in Kurzarbeit schicken müssen und der Besucherservice konnte dank der Corona-Soforthilfe auch in der Schließzeit seinen Lohn bekommen.

Wie sind die Pläne für die Zukunft?

Schöne: Wir fangen wieder langsam mit Veranstaltungen an. Die ersten Führungen sind bereits gebucht. Am Sonntag (9. August) findet eine öffentliche Führung zur Museumsgeschichte statt, Ende August haben wir eine Lesung im Museumsgarten geplant. Alle Termine sind auf der Homepage zu finden. Natürlich muss man sich anmelden, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Unsere größte Herausforderung ist die 80. Krippenausstellung, die wir am 7. November eröffnen wollen. Bis dahin wird man Tickets für den Besuch und für Führungen online buchen können. Nach Bedarf prüfen wir, ob wir auch am Montag öffnen werden, um die Besuchergruppen zu entzerren. Nach den Ferien nehmen wir zudem – sofern es die Corona-Regeln zulassen – unmittelbar Anmeldungen der Schulklassen für die Krippenausstellung und unseren Workshop „we wish you a merry christmas“ entgegen.“ Für das kommende Jahr planen wir bereits jetzt eine Ausstellung zum jüdischen Pessachfest und zeigen die verschobene Ausstellung „Geld und Glaube“.

Was nimmt das Religio aus der Pandemie mit?

Schöne: Corona hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, Zeit für die Museumssammlungen zu haben, die ja viel umfangreicher sind als das, was in den Ausstellungen zu sehen ist. Die Sammlung, Bewahrung und Erforschung von Objekten gehört zu den Kernaufgaben von Museen. Corona hat sicher auch der Digitalisierung einen großen Schub gegeben. Davon profitieren Museen sowie Öffentlichkeit und Wissenschaft, da die Objekte, die nicht ausgestellt sind, künftig in größerer Menge online zu recherchieren sind. Höhere Besucherzahlen gewinnt man durch die Digitalisierung jedoch kaum.

Was wünschen Sie sich?

Schöne: Ich wünsche mir, dass sich die Menschen in Telgte, im Kreis Warendorf und dem Münsterland wieder auf den Weg machen, um unser Museum und auch andere Museen zu besuchen. Es braucht ein Bekenntnis der Menschen zu ihren Kultureinrichtungen. Das ist das beste Mittel gegen die aktuelle Krise der Museen.