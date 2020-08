Nein zu E-Autos und Windkraft

Die Energie- und Umweltpolitik sowie die Verkehrspolitik macht die AfD zum Schwerpunkt des Wahlprogramms, mit dem sie am 13. September zur Kreistagswahl antritt. Ferner sei die AfD die einzige Partei im Kreis Warendorf, die keinen Kampf gegen die konventionelle Landwirtschaft betreibe. Das behauptet Dr. Christian Blex , Spitzenkandidat der AfD, der auch Vorsitzender der Kreistagsfraktion und Landtagsabgeordneter ist.

„Natürlich wurde die Düngemittelverordnung, die jetzt alle Landwirte trifft, nicht auf Kreisebene beschlossen. Aber hier gibt es von den politisch Verantwortlichen eben nur ein Abnicken der Vorgaben die aus Berlin oder Brüssel kommen“, kritisiert Blex.

Dr. Christian Blex

Genau das sei auch bei der Energie- und Umweltpolitik der Fall. Enorme Summen von Steuergeldern würden verschwendet, weil man sie in nicht marktreife Technologien investiere. „Wir sind gegen Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden“, sagt er. Denn der Strom, der durch dieses Verfahren gewonnen wird, stehe nur zur Verfügung, wenn die Sonne scheint. Genug Speicherkapazitäten gebe es nicht. „Diese Technologien sind nicht marktfähig.“ Gleiches gelte für Windkraftanlagen. Der Bürger, so Blex, zahle am Ende den Preis durch massive Subventionen. Dies würde sich in der Verkehrspolitik wiederholen. „Weder das E-Auto noch mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge sind marktreif. Das wird viel zu teuer.“ Dabei sei die Wasserstoff-Technologie, für die sich die CDU im Kreis stark mache, noch teurer als die Elektromobilität. Deswegen werde die WLE (Westfälische Landeseisenbahn) nach der Reaktivierung selbstverständlich noch auf längere Zeit mit Diesel betrieben werden. „Wirtschaftlich wird es gar nicht anders gehen.“

Diesel-Verbote seien im Übrigen völlig unsinnig, findet der AfD-Spitzenkandidat. Im Gegenteil müsse es darum gehen, den Individualverkehr – also das Auto – zu stärken.

Große Sorgen bereite der AfD derzeit die „desaströse Finanzlage“, die alle kommunalen Haushalte treffen werde. Schon durch die Zuwanderung seien die Kommunen in ihrer Wirtschaftsleistung massiv geschwächt worden. Der Kreis Warendorf habe die Panikmache in Sachen Corona mitgemacht. „Denn die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie waren nichts als Panikmache.“ Etliche Regeln wie das Tragen von Schutzmasken hätten aus medizinischer Sicht keinen Effekt, ist sich Blex sicher. Die Folge werde ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit sein, der im Kreis Warendorf vor allem zu Lasten des Produzierenden Gewerbes gehen werde.

Er ist aber auch überzeugt, dass die CDU der Gewinner der Corona-Krise ist. Denn diese stelle die Regierungschefin und könne sich jetzt als Bewältiger der Pandemie präsentieren, die man selbst ausgerufen habe.

Die AfD könnte – dies schätzt Blex auf Nachfrage – etwa drei oder vier Sitze im neuen Kreistag erlangen.