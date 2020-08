Und das ist nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch gut für die Vielfalt von Insekten und weiterer Tierarten. Auch im Garten von Theo und Maria Steiling ist die „Warendorfer Mischung“ kräftig aufgeblüht. Einen Teil der Mischung haben die beiden Beelener in einem Topf ausgesät, den sie jetzt in voller Blüte Landrat Dr. Olaf Gericke überreichten.

Kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Artenschutz

Ein selbstgebautes kleines Insektenhotel und als eine Art „Beipackzettel“ eine kurze Erläuterung über die Bedeutung der Insekten komplettieren das Geschenk, das einen Platz am Mitarbeitereingang des Kreishauses gefunden hat. Der Landrat bedankte sich bei dem Beelener Ehepaar, aber auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit der Saatmischung einen Beitrag zum Naturschutz geleistet haben. „Das sind kleine, aber sehr konkrete Beiträge für mehr Artenvielfalt bei uns im Kreis“, sagte Dr. Gericke.

„Es ist wichtig, die Töpfe oder Beete ausreichend zu wässern – bei trockenem Wetter ist das täglich erforderlich“, berichtet der gelernte Landmaschinenmechaniker Theo Steiling.

Mischung enthält überwiegend heimische Arten

Die „Warendorfer Mischung“ wurde in Zusammenarbeit mit der Nabu-Naturschutzstation Münsterland e.V. entwickelt und ist ein Projekt aus dem „Aktionsbündnis für Artenvielfalt – der Kreis Warendorf summt und blüht“. Die kleinen Samentüten enthalten eine Saatgutmischung mit überwiegend heimischen Arten wie Klatschmohn und Kornblume, Acker-Ringelblume und Färberkamille. Das Augenmerk bei der „Warendorfer Mischung“ liegt auf einer besonders blütenreichen Mischung aus einjährigen, zweijährigen und mehrjährigen Arten für Insekten. Die Mischung ist nicht nur für Honigbienen, sondern auch für Spezialisten wie den Schwalbenschwanz eine geeignete Nahrungsgrundlage.

Kreis sucht schönste Bilder von der Blütenpracht

Aufgrund des großen Interesses wird die Samentüten-Aktion der „Warendorfer Mischung“ im nächsten Jahr wiederholt. Der Kreis Warendorf sucht derweils Fotos von der Blütenpracht, die die Bürger mit der „Warendorfer Mischung“ in ihre Gärten gebracht haben. Fotos können per E-Mail an bluehmischung@kreis-warendorf.de eingesandt werden. Die schönsten Bilder werden auf der Kreis-Homepage sowie bei facebook und Instagram veröffentlicht.