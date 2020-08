Kreis Warendorf -

Am Mittwoch geht es wieder los: Sechs Wochen Sommerferien sind dann vorbei und knapp 2900 Kinder werden in Nordrhein-Westfalen neu eingeschult. Doch das heißt auch: Augen auf im Straßenverkehr. Es werden wieder deutlich mehr Autos, Fahrräder und Fußgänger im Kreis unterwegs sein als in den zurückliegenden Monaten. Verkehrswacht und Polizei bitten um Rücksicht.