Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist für die Linken die wichtigste politische Aufgabe auf Kreisebene. „Wir fordern die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft, die von Kreis und Kommunen gemeinsam getragen wird“, sagt Stephan Schulte , Spitzenkandidat der Linken.

Im Speckgürtel von Münster zu leben, könnten sich viele bereits heute nicht mehr leisten, da die Wohnungen etwa in Telgte und Ostbevern oft sehr teuer seien. „Und selbst in Ahlen-Vorhelm werden mitunter neun Euro für den Quadratmeter Wohnfläche gefordert.“

RWE-Aktien verkaufen

Um eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft an den Start zu bekommen, soll der Kreis – so die Linken – seine RWE-Aktien verkaufen. Die seien derzeit etwa 20 Millionen Euro wert. Auch Kommunen im Kreis besäßen RWE-Aktien, die sie ebenfalls veräußern könnten. Das alte Argument, man müsse die Aktien behalten, um Steuerungsmöglichkeiten im Energiekonzern zu haben, gelte schon lange nicht mehr, so Schulte. „Die kommunalen Anteilseigner sind nur noch Randfiguren in diesem Spiel.“ Im Übrigen verfolge er mit Erstaunen, wie Wirtschaftsminister Altmaier davor warne, dass der Staat sich bei der Lufthansa unternehmerisch engagiere – trotz des milliardenschweres Finanzpaket des Bundes. „Wenn das die Denke der CDU ist, verstehe ich nicht, warum sie bei RWE drinbleiben wollen.“

Wichtig ist den Linken ferner ein eng getakteter Bus- und Bahnverkehr. Skeptisch äußert sich Schulte zur E-Mobilität, die klimatechnisch keine gute Lösung sei. Denn für die Produktion der Batterien, die für E-Autos gebraucht werden, müssten dreckige Rohstoffe wie Lithium und Kobalt abgebaut werden – zum Teil geschehe dies durch Kinderarbeit. Da sei die Wasserstoff-Technologie die bessere Alternative, ist Schulte überzeugt.

E-Autos sind keine gute Alternative

Als „völlig überdimensioniert“ bezeichnet der Linke die B64n. Vor Jahren hatte er selbst den Ausbau noch befürwortet. „Aber heute hätte ich lieber eine neue Bahnlinie“, sagt Schulte mit Blick auf den enormen Flächenverbrauch. Bedauerlicherweise sei das Straßenbauprojekt aber beschlossene Sache.

Stephan Schulte (Die Linke)

Weil die Linken sich für mehr Transparenz in der Politik stark machen, fordern sie außerdem von der Kreisverwaltung, dass demnächst alle Gremiensitzungen aufgezeichnet und ins Netz gestellt werden. Auf diese Weise werde – gerade in einem Flächenkreis wie Warendorf – sichergestellt, dass auch politisch interessierte Bürger beispielsweise aus Wadersloh, sich über die Diskussion im Warendorfer Kreistag informieren können. Ob diese Forderung umgesetzt wird – das ist Zukunftsmusik, ebenso wie die Hoffnung von Stephan Schulte, dass die Linken im nächsten Kreistag mit drei Sitzen vertreten sein werden.