Die Bagger für schnelles Internet rollen schon

Zum offiziellen Spatenstich kamen Landrat Dr. Olaf Gericke , Bürgermeister Berthold Lülf , der Planungsdezernent des Kreises Warendorf Dr. Herbert Bleicher, der Gigabitkoordinator des Kreises Warendorf Ralf Hübscher sowie der Bereichsleiter Programm/Management/Förderung bei der Deutschen Glasfaser, Sven Geiger, zusammen.

240 Kilometer Tiefbauarbeiten für 700 Kilometer Glasfaser

„Allein in Ennigerloh haben wir 1.170 Haushalte in der Förderkulisse, die in den Außenbereichen zukünftig mit schnellem Internet versorgt werden können“, erklärt Landrat Dr. Olaf Gericke. „Gerade in der jetzigen Zeit zeigt sich, wie wichtig eine moderne Internetverbindung etwa im Hinblick auf Home-Office oder digitales Lernen ist.“ Insgesamt werden im Kommunalgebiet knapp 240 Kilometer Tiefbauarbeiten durchgeführt, bei denen 700 Kilometer Glasfaserkabel verlegt.„Bei uns in Ennigerloh werden durch das Förderprogramm 175 Gewerbebetriebe mit Glasfaseranschlüssen versorgt und können mit einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur planen“, sagt Bürgermeister Berthold Lülf.

Hotline bei Problemen

Alle Bauarbeiten geschehen in enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, dem Breitbandbüro des Kreises und der Bauleitung vor Ort. Nach Beendigung der Arbeiten erfolgt die Abnahme aller öffentlichen Oberflächen (Straße, Gehwege) durch den jeweiligen Baulastträger. Bei Fragen oder Problemen können sich Bürger unter Telefon 0 28 61/89 06 09 40 an die Bauhotline der Deutsche Glasfaser wenden.

Weitere Förderung für Gewerbetreibende möglich

Ergänzend zu den bereits laufenden Fördermaßnahmen hat der Kreis Warendorf bereits im Mai 2020 Zuwendungsbescheide des Bundes zum Ausbau in den Gewerbegebieten erhalten. 14 Millionen werden dafür bereitgestellt. Dabei können diejenigen Unternehmen berücksichtigt werden, die bisher nicht gefördert wurden, weil ihr Anschluss über der Schwelle von 30 Mbit liegt. Die Bezirksregierung Münster hat nun die Freigabe zur Umsetzung erteilt. Dadurch kann das Vergabeverfahren auf den Weg gebracht werden, um weitere 1.700 Anschlussteilnehmer in 75 Gewerbegebieten mit Glasfaser zu versorgen.

Alle Informationen zum Glasfaserausbau im Kreis Warendorf gibt es unter www.gigabit.waf.de.