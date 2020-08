Eigene Testzentren schaffen

Der Ort war bewusst gewählt: In den Räumen der Firma Münstermann in Westbevern stellten Landrat Dr. Olaf Gericke , der CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Sendker und der Vorsitzende der Kreistagsfraktion Guido Gutsche das Programm der CDU für die Kommunalwahl vor. Was liegt schließlich näher als ein Unternehmen, in dem „Innovation gelebt wird“, wie Reinhold Sendker es formulierte. Will die CDU doch alles tun, um die Wirtschaft flott zu halten. Mehr noch: Der Kreis Warendorf soll Boom-Region sein.

Kreis Warendorf soll Boom-Region sein

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt Landrat Dr. Olaf Gericke fünf Schwerpunkte.

1. Der Ausbau des Glasfasernetzes als Meilenstein für die digitale Infrastruktur: „Gerade jetzt können wir froh sein, dass wir schneller als andere in Deutschlandwaren. Die Corona-Krise mit Homeoffice und Homeschooling hat den digitalen Wandel beschleunigt“, betonte Gericke. 13 500 Haushalte, 2100 Betriebe und 50 Schulen profitierten davon.

2. Der Schuldenabbau: Rund 30 Millionen Euro Schulden habe der Kreis Warendorf während seiner Amtszeit bereits abgebaut. „Und die noch verbleibenden sechs Millionen schaffen wir auch noch“, unterstrich der Landrat, der am 13. September wiedergewählt werden will.

„ Wir müssen uns wappnen gegen Angriffe auf unsere Computer und unsere Stromnetze. Wir müssen uns wappnen gegen Angriffe auf unsere Computer und unsere Stromnetze. “ Landrat Dr. Olaf Gericke

3. Der Kita-Ausbau: Bereits heute stehen im Bereich des Kreisjugendamtes mehr als 6000 Kita-Plätze zur Verfügung. „Für junge Familien ist die gesicherte Kinderbetreuung ein wichtiges Kriterium.“ Damit könne der Kreis Warendorf punkten. Und natürlich profitiere man auch davon, dass Grundstücke in Münster für viele Familien nicht mehr bezahlbar seien.

4. Die Reaktivierung der WLE (Westfälische Landeseisenbahn) für den Personenverkehr: „In nur 25 Minuten wird 2025 der erste WLE-Zug von Sendenhorst nach Münster rollen“, so Gericke. Langfristig solle aber auch Neubeckum an die Strecke angeschlossen werden.

2025 rollt die WLE

5. der Bevölkerungsschutz: „Wir müssen uns wappnen gegen Angriffe auf unsere Computer und unsere Stromnetze.“ Gleichzeitig sollte auch jeder einzelne Bürger Vorsorge treffen, indem er zuhause beispielsweise über ein Kofferradio, Batterien und Wasservorräte verfügt.

Die Corona-Krise sei alles andere als überwunden, ergänzte der Landrat: „Das bleibt eine Aufgabe über Jahre. Wir sind mitten in der Pandemie.“ Gericke kündigte an, der Kreis werde dafür Sorge treffen, dass Corona-Testzentren aus eigener Kraft gestemmt werden könnten. Zuletzt hatte die Kassenärztliche Vereinigung das Testzentrum am Kreishaus geschlossen. Guido Gutsche, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion, erinnerte daran, „dass gerade in Krisenzeiten Kompetenz und Verlässlichkeit besonders wichtige politische Werte sind.“ Der Landrat habe die Weichen dafür gestellt, dass der Kreis mit seinen 13 Städten und Gemeinden die Krise solidarisch meistern werde.

Gericke hob hervor, er sehe sich als Mittler zwischen den Parteien. Gemeinsam mit allen wolle er dafür eintrete, dass viele Menschen sich für den Kreis Warendorf entscheiden, „weil man hier gut arbeiten, gut wohnen und gut leben kann“. Auch durch die Pandemie sei das Interesse vieler Bürger an Politik wieder gewachsen, so der Landrat. Wegen Corona rechnet er mit einer Zunahmen bei der Briefwahl.