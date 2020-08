Acht Bewohner hatten sich im Oelder Kardinal-von-Galen-Heim mit dem Coronavirus infiziert – drei von ihnen starben. Bewusst hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) daher diese Einrichtung gewählt, um sich ein Bild von den Auswirkungen des Corona-Geschehens zu machen. „Danke an alle, die dieses Haus durch eine schwere Zeit geführt haben“, würdigte Laumann den großen Einsatz der Pflegekräfte. Er wisse, dass die zeitweise Schließung der Pflegeheime für alle eine Zumutung war: nicht nur für alte Menschen, die ihre Familien nicht sehen durften. Auch für das Pflegeteam selbst.

Wohnbereichsleiter Christian Thiemann bestätigte dies und erzählte tief bewegt von einem Mann, der unbedingt zu seiner Frau ins Heim ziehen wollte, um bei ihr sein zu können. Doch kaum war Mann eingezogen, infizierte er sich und starb. Seine ebenfalls infizierte Frau überstand die Krankheit. Beispiele wie diese zeigten, wie sehr die Pflegekräfte mit Herzblut dabei seien. Minister Laumann machte aber auch deutlich: „Hätten wir Mitte März alles über das Virus gewusst, was wir heute wissen, hätte es einen so harten Lockdown nicht gegeben.“

Heimleiterin Birgit Herfort dankte ihren Mitarbeitern, die durch selbstloses Verhalten wirklich Bewundernswertes geleistet hätten. Trotzdem begleite sie die tägliche Angst, das Virus könnte neu ausbrechen.

Im Gespräch mit dem Minister machten Vertreter der Pflege deutlich, dass sie dringend mehr Personal und eine bessere Bezahlung brauchten. „Wenn wir nicht laut werden, wird es künftig keine Pflege mehr geben“, betonte Qualitätsbeauftragte Gertrud Schoppengerd. „In der Pflege ist es nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12.“

Der Appell an den Minister, auch er möge laut werden und der Pflege in der Politik seine Stimme geben, blieb nicht ungehört. Laumanns Reaktion verblüffte die Pflegekräfte vielleicht. Denn der Minister machte deutlich, dass die Lohnfindung nicht Aufgabe des Staates sei. „Die Pflege ist in Deutschland schlecht organisiert.“ Der Minister ermunterte die Pflegekräfte, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Wie das gehen kann, zeige die Ärzte-Gewerkschaft „Marburger Bund“. „Das ist wohl die erfolgreichste Gewerkschaft Deutschlands.“

Falsche Entwicklung in der Gesundheitspolitik

Laumann räumte aber ein, dass es seit den 90er-Jahren falsche Entwicklungen in der Gesundheitspolitik gegeben habe. „Wir haben uns zu stark am Markt ausgerichtet. Aber ein kranker oder pflegebedürftiger Mensch ist kein Marktteilnehmer.“

Keine konkreten Aussagen machte Laumann zur Verlängerung des zunächst bis Ende September befristeten Rettungsschirms für Krankenhäuser und Pflegeheime. Aber wenn er Genaueres wisse, versprach der Minister Heimleiterin Birgit Herfort, werde er ihr einen Brief schreiben.