Die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen am 13. September laufen bei Städten und Gemeinden sowie beim Kreis auf Hochtouren. Bis zu fünf Stimmzettel in unterschiedlichen Farben bekommen die Wähler ausgehändigt. Neben den Stadt- oder Gemeinderäten werden auch die Bürgermeister gewählt. Hinzu kommen in allen Orten die Kreistags- und Landratswahlen. In Ahlen und Beckum finden zudem Wahlen zum Integrationsrat statt.

Insgesamt sind 226 250 Bürger zur Wahl aufgerufen. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, darf in seinem Wohnort über die Kommunalpolitik mitbestimmen.

Acht Parteien und Wählergemeinschaften treten mit 207 Kandidaten für die Wahl zum Kreistag an: CDU, SPD, GRÜNE, FDP, FWG, Die Linke, AfD und „Die Partei“. Die Hälfte der Sitze geht an die direkt gewählten Bewerber in den 27 Wahlbezirken. Die anderen Sitze werden aus den Reservelisten der Parteien/Wählergruppen besetzt.

Für die Wahl zum Landrat kandidieren Amtsinhaber Dr. Olaf Gericke (Wahlvorschlag von CDU und FDP) und Dennis Kocker (Wahlvorschlag von SPD, Grünen und Linken).