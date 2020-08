Heil will Schlupflöcher schließen

Hubertus Heil mag es direkt und schnörkellos. „Wenn ich für dich Wahlkampf mache, müssen wir uns auch duzen“, sagte der Bundesarbeitsminister zum Beckumer Bürgermeister-Kandidat Michael Gerdhenrich. Und fügte hinzu: „Ich heiße Hubertus.“ Rückenwind im Wahlkampf gab es Freitagabend bei der Diskussion am Beckumer Tuttenbrocksee natürlich auch für den Landratskandidaten der SPD , Dennis Kocker . Plattes Wahlkampfgetöse sparte der Minister sich aber und zollte sogar zwei „Schwarzen“ Anerkennung, die ihn bei Rente und Mindestlohn gut unterstützt hätten: Karl-Josef Laumann und Karl Schiewerling.

Arbeitsschutzbehörden kaputtgespart

Schwer ins Gericht ging Heil allerdings mit dem Land Nordrhein-Westfalen, dass die Arbeitsschutzbehörden in den vergangenen Jahren kaputtgespart habe. Und Arbeitsschutz sei Aufgabe der Länder. „Regeln, die man nicht kontrolliert, werden nicht eingehalten“, sagte Heil und kündigte an, er werde für klare Standards in den Sammelunterkünften sorgen. Doch er wolle sich nicht nur an Tönnies abarbeiten, betonte er – mit Blick auf den Sitz des Fleischkonzerns in unmittelbarer Nähe. „Wir haben ein strukturelles Problem in der gesamten Branche.“ In der Zukunft müsse verhindert werden, „dass die Verantwortung der Unternehmer immer weiter an Sub-, Sub- und Sub-Unternehmer delegiert werden kann“.

Dennis Kocker kritisierte in diesem Zusammenhang das Krisenmanagement von Landrat Dr. Olaf Gericke. „Der erste Corona-Ausbruch war nicht bei Tönnies, sondern im Kreis Coesfeld.“ Der Kreis Warendorf habe aber nicht reagiert und beispielsweise Kontrollen in den Sammelunterkünften durchgeführt. So sei wertvolle Zeit verloren gegangen.

„ Corona ist eine gewaltige Herausforderung für unser Land. Aber wir stehen nicht vor dem Abgrund. Corona ist eine gewaltige Herausforderung für unser Land. Aber wir stehen nicht vor dem Abgrund. “ Hubertus Heil

Für die Zukunft kündigte Heil an, dass es „keine Arbeitnehmer zweiter Klasse“ mehr geben werde und verwies auf das Verbot von Leiharbeit und Werksverträgen in der Fleischindustrie. Skeptische Stimmen aus den Reihen der Zuhörer brachten die Sorge zum Ausdruck, dass die Konzerne auch diese Vorschriften unterlaufen könnten. Heil wurde deutlich: „Wenn irgendjemand noch ein Schlupfloch findet, werde ich das Gesetz nachschärfen. Ich lasse nicht zu, dass sich der Rechtsstaat austricksen lässt.“

Rechtsstaat nicht austricksen

Dass es Lohndumping nicht nur in der Fleischindustrie gibt, sprach Werner Schniedermann an, der die Kolping-Initiative „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vertrat. „Wir haben längst eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“, hielt Schniedermann dagegen. Die Tarifbindung der Unternehmen sei von 65 auf 35 Prozent gesunken. Heil räumte in diesem Zusammenhang ein, dass nur noch 47 Prozent der Beschäftigten unter dem Dach eines Tarifvertrages arbeiten würden. In bestimmten Bereiche – etwa in der Pflege – sollen deswegen allgemeinverbindliche Tarifverträge eingeführt werden. Grundsätzlich müsse das für den gesamten Niedriglohn-Bereich gelten.

„ Respekt vor der Arbeit muss sich auch im Geldbeutel zeigen. Respekt vor der Arbeit muss sich auch im Geldbeutel zeigen. “ Hubertus Heil

Die Menschen in unserer Gesellschaft, die den Laden am Laufen halten, dürfen nicht mit Applaus abgespeist werden. Respekt vor der Arbeit muss sich auch im Geldbeutel zeigen.“

Zum Ende der lebendigen Diskussion machte Heil deutlich, dass Corona zwar eine gewaltige Herausforderung für das Land sei. „Aber wir stehen nicht vor dem Abgrund. Wir haben die Instrumente, um diese Krise zu meistern.“ Dazu zählten das milliardenschwere Konjunkturpaket sowie die Kurzarbeit. Allein im Mai hätten sich 6,7 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit befunden, erinnerte Heil. Aktuell gehe es darum, den durch Corona beschleunigten Strukturwandel zu nutzen, um in neue Technologien zu investieren und dafür zu sorgen, „dass aus dem technischen Fortschritt auch ein sozialer Fortschritt wird“.