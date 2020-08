Den Einsatz von zukunftsfähigen Technologien machen die Freien Wähler (FWG) zur zentralen Forderung des Wahlprogramms, mit dem sie zur Kreistagswahl am 13. September antreten. „Technologie umfasst alle Bereiche: von der Mobilität bis zur Digitalisierung in den Schulen“, unterstreicht Dorothea Nienkemper , FWG-Fraktionsvorsitzende im Kreistag .

Gerade bei Schulen gebe es enormen Nachholbedarf. „Jeder Schüler muss Zugang zum digitalen Netz haben“, betont Nienkemper – egal ob per Smartphone, Tablet oder Laptop. Aufgabe des Kreises Warendorf soll es ihrer Meinung nach sein, in Zusammenarbeit mit den Kommunen ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten, damit nicht jede Stadt oder Gemeinde beziehungsweise die Schulen in den jeweiligen Kommunen mit einer anderen Technologie arbeiten.

Grundsätzlich sei der Kreis Warendorf bei der Digitalisierung auf dem richtigen Weg. „Aber der Glasfaserausbau muss jetzt auch schnell umgesetzt werden. Dabei müssen wir aufpassen, dass nicht einzelne Bereiche oder Orte vergessen werden“, so Nienkemper.

Beim Thema Mobilität machen sich die Freien Wähler für den Ausbau der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) bis Lippstadt stark. Um den Klimaschutz zu verbessern sei es außerdem notwendig, das Radwegenetz weiter auszubauen. „Und beim Busverkehr müssen wir darauf achten, dass die kleineren Orte nicht abgehängt werden“, sagt die FWG-Vorsitzende und bringt ein Beispiel aus Westkirchen, wo sonntags kein Bus fährt. Der ÖPNV-Ausbau werde für den Kreis Warendorf teuer werden, prognostiziert Nienkemper. Sie geht allerdings davon aus, dass mehr Anruf-Sammel-Taxis, Stadt-Teil-Autos oder auch Bürgerbusse zum Einsatz kommen werden. Außerdem müsse die Nutzung intelligenter Fahrsystem in der Verkehrspolitik stärker berücksichtigt werden. Eine klare Absage erteilen die Freien Wähler dem bereits beschlossenen Ausbau von B 51 und B 64. „Diese Straßenplanung ist nicht mehr zeitgemäß. Sie erinnert inzwischen mehr an einen Dinosaurier.“

Viel Gewicht lege die FWG außerdem auf eine solide Finanzpolitik. Der Kreis Warendorf dürfe nicht über seine Finanzierungsmöglichkeiten hinausgehen. In vielen Fällen könne man aber Fördertöpfe und Bund und Land anzapfen.

Bei dem Kommunalwahl am 13. September hoffen die Freien Wähler auf vier bis fünf Sitze.