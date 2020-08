Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Dorfstraße im Oelder Ortsteil Sünninghausen gesprengt. Bei der Sprengung, die laut Polizeimitteilung um 2.18 Uhr am Dienstag geschah, erbeuteten die Täter befüllte Geldkassetten.

Durch die Wucht der Detonation zersplitterten Außenfenster. „Ob und welche weiteren Gebäudeschäden entstanden muss noch geklärt werden“, heißt es von der Polizei. Aktuell sichere sie am Tatort Spuren und fahnde weiterhin nach den Tätern. Denn eine sofort eingeleitete Fahndung in der Nacht blieb ohne Erfolg. Dabei setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein, der den Ortsbereich sowie die Umgebung aus der Luft absuchte.