Ministerbesuch am Beckumer Tuttenbrocksee: Kurz vor der Kommunalwahl rückte Herbert Reul natürlich an, um seine Parteifreunde vor Ort zu unterstützen. Aber der NRW-Innenminister konzentrierte sich zunächst nicht auf sein großes Thema – die Innere Sicherheit – sondern auf die Corona-Pandemie.

„Das Tollste an Corona ist doch, dass die allermeisten Menschen sich an die Regeln halten.“ Viele Bürger seien überdies sehr engagiert gewesen, hätten für andere eingekauft oder musiziert. „Dieser Einsatz ist unbezahlbar. Und es ist doch nicht gottgegeben, dass das alles wegrutscht“, sagt Reul – mit Blick auf Gruppen in der Bevölkerung, die dem Staat zutiefst misstrauen.

Der Minister warnte allerdings davor, in der Corona-Pandemie den Fehler zu wiederholen, der in der Flüchtlingskrise gemacht worden sei – den gigantischen Einsatz der Bürger nicht genug wertzuschätzen. „Das Misstrauen vieler Menschen in den Staat beunruhigt mich“, bekannte er. Deswegen sei es umso wichtiger, nur das zu versprechen, was man auch halten könne. „Die dicken Versprechungen der Politik gehen alle in die Hose.“

Er selbst mache „nur noch kleine Schritte“, so Reul. Ein Grundsatz gelte dabei immer: „Wer Regeln verletzt, muss dafür geradestehen.“ Diesbezüglich gebe es eine Null-Toleranz-Politik. Die habe auch beim Streit um den Hambacher Forst gegolten. „Gewaltanwendung ist Unrecht. Da kann man nicht hingehen und sagen: Hier geht‘s doch um was Gutes: das Klima.“

Den Rechtsextremismus bezeichnete Reul als „eine der größten Gefahren, die es im Moment gibt“. „Das müssen wir unbedingt ernst nehmen.“ In diesem Zusammenhang bezeichnete Reul es als Problem, dass es den Rechten bei der Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin gelungen sei, die Szene zu beherrschen.

Neben der Bekämpfung des Rechtsextremismus sei das Einschreiten gegen Kindesmissbrauch das Wichtigste. „Das ist ein Anschlag auf die Menschheit. Eine Gesellschaft, die so etwas zulässt, kann einpacken.“ Deswegen habe er das Personal zur Aufklärung von Kindesmissbrauch vervierfacht – obwohl in vielen Bereichen Polizisten fehlen.

Klare Worte fand Reul auch dafür, dass es in einem Jahr rund 9000 handgreifliche Angriffe auf Polizisten gab. Diese brauchten die Rückendeckung der Gesellschaft. „Wenn eine Schildkröte überfahren wird, gibt es abends einen Fackelzug. Werden Polizisten angegriffen, passiert oft nichts“, ärgerte sich der Minister.

Markus Höner, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Beckum, dankte Reul, weil dieser „wie ein Fels in der Brandung hinter unserer Blaulicht-Armee steht“.