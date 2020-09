Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Warendorf ist gestiegen. Drei Menschen haben sich mit dem Coronavirus angesteckt – zwei in Oelde und eine in Ennigerloh. Allerdings haben auch vier Personen die Infektion überwunden haben. Das Gesundheitsamt meldet daher am Freitag 17 akute Fälle (Vortag: 18). Die Fallzahlen der Kommunen:

Ahlen: 2 akute Fälle (-2), 134 Gesundete, 10 Verstorbene, insgesamt 146 Infektionsfälle seit März

Beckum: 0/98/1/ 99

Beelen: 4/26/0/30

Drensteinfurt: 0/42/2/44

Ennigerloh: 1/64/0/65

Everswinkel: 2/35/0/37

Oelde: 4/260/5/ 269

Ostbevern: 0/12/1/13

Sassenberg: 1/36/0/37

Sendenhorst: 0/43/0/43

Telgte: 0/46/0/46

Wadersloh: 0/44/0/44

Warendorf: 3/78/1/82.