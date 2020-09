Unterstützer der Flüchtlingshilfe haben die Aktion „Stumme Stühle Kreis Warendorf“ ins Leben gerufen. 13 orangefarbene Stühle stehen für die 13 Städte und Gemeinden im Kreis Warendorf, die nach dem Wunsch der Flüchtlingshelfer in möglichst allen Kommunen des Kreises auf öffentlichen Plätzen aufgestellt werden sollen. Nächste Station ist am Sonntag um 11 Uhr der Kirchplatz in Freckenhorst. „Wir wollen, dass das Leid der Menschen in Moria gestoppt wird und sammeln Unterschriften für eine Petition pro Sicherer Hafen im Sinne der Seebrücke“, beschreibt Selmar Ibrahimovic das Ziel. Die Petition soll am 1. Oktober den Stadträten und dem Kreistag übergeben werden.

„Wir wollen, dass der Kreis Warendorf sicherer Hafen für Geflüchtete wird.“ Mehr als 170 Städte und Gemeinden im Deutschland seien diesen Weg bereits gegangen. Gemeinsam wolle man eine Gegenstimme zur Abschottungspolitik von Bundesregierung und EU sein.

Ansprechpartner für interessierte Mitstreiter sind Pfarrer Krampe in Freckenhorst, 0 25 81 / 94 27 68 und Selmar Ibrahimovic unter 01 57 / 80 38 30 13.