Der dritte Sieg bei der Landratswahl – und jedes Mal eine 6 vor dem Komma. Mit 63,19 Prozent hat Dr. Olaf Gericke ( CDU ) das Rennen nicht nur klar klar für sich entschieden, sondern das Ergebnis der letzte Wahl noch getoppt. Zwei von 246 Stimmbezirken fehlten bei Redaktionsschluss noch, aber das war fix.

Noch bevor das Endergebnis feststand, kam Gericke in Begleitung seiner Familie zur Wahlparty rund um das Kreishaus. „Hier ist das beste Wahlkampfteam der Welt“, bedankte sich Gericke bei seiner Frau Jutta und den Kindern Anna und Felix. Der 54-Jährige ist bereits seit dem Jahr 2006 Chef der Warendorfer Kreisverwaltung.

Der CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Sendker gratulierte zum „Superergebnis“. Markus Diekhoff (FDP), würdigte die „hervorragende Leistung des Landrates, dessen Kandidatur auch von den Liberalen unterstützt wurde.

Gericke selbst dankte auch seinen Herausforderer Dennis Kocker ( SPD ) für den fairen Wahlkampf. Kocker, dessen Kandidatur auch von Grünen und Linken unterstützt wurde, konnte mehr als nur einen Achtungserfolg erzielen. Er kam auf 36,81 Prozent. Damit lag er noch über dem Ergebnis von SPD-Kandidat Franz-Ludwig Blömker, der bei der Landratswahl im Jahr 2014 immerhin 39,3 Prozent der Stimmen erhielt.

Kocker, der nicht in das Warendorfer Kreishaus gekommen war, gratuliere dem Amtsinhaber aus Ahlen, wo er mit Parteifreunden den Wahlabend verbrachte. „Ich bin mit meinem Ergebnis als relativ Neuer zufrieden und freue mich auf die Arbeit im Kreistag.“ Kocker kündigte an, dass er in der Fraktion „Verantwortung in der Führung übernehmen“ werde.