Zwischen Jubel und Wundenlecken

Die Grünen hatten mit einem guten Wahlergebnis gerechnet. Aber dass es ein richtiger Höhenflug wurde, war doch überraschend. Kreissprecher Ali Bas sprach nach der Wahl davon, dass vor allem die Verkehrspolitik – also die Kritik an den Ausbauplänen für B 51 und B 64 und die ablehnende Haltung zum FMO – den Nerv vieler Bürger getroffen hätten.

In diesem Punkt sei man sich mit SPD und Linken weitgehend einig, ergänzte Bas. Denn Landratskandidat Dennis Kocker habe ja bereits angekündigt, in der neuen SPD-Fraktion eine führende Rolle wahrnehmen zu wollen. Gemeinsam könne man wahrscheinlich viel bewegen, kündigt der Grüne an.

Das „Superwahlergebnis für unseren Landrat“ würdigte der CDU-Kreisvorsitzende Reinhold Sendker. Auch das Wahlergebnis der Kreistagsfraktion sei positiv: „Bis auf einen haben wir alle Wahlkreise gewonnen – und im Ergebnis ein Mandat mehr.“ Schmerzlich sei der Ausgang einiger Bürgermeisterwahlen. „Die knappen Niederlagen von Herrn Dr. Strothmann in Beckum, Herrn Annen in Ostbevern und Herr Hartmann in Sendenhorst bedauern wir außerordentlich.“

Des einen Leid, ist des anderen Freud. Der SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Daldrup freut sich über das „hervorragende Ergebnis in Beckum.“ Auch in Sendenhorst und Ennigerloh sei es sehr gut für die SPD gelaufen. Anders als im Kreistag , wo die SPD deutlich verloren habe (minus 4,7 Prozent). Nun gehe es darum, „wieder politischer zu werden“. „Die CDU kann ihre Positionen nicht mehr einfach durchsetzen – und wenn sie das will, werden die Preise dafür steigen.“ Bei Mobilität und Wohnen gebe es Gemeinsamkeiten mit Grünen und Linken. Daldrup fordert: „Die SPD muss ihr Profil wieder mehr schärfen.“