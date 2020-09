Parteilose machen das Rennen

Die Bürgermeisterwahlen waren in vielen Städten das Spannendste am Wahlabend. Fünf von 13 Bürgermeistern im Kreis sind jetzt neu im Amt. Was sie vereint: Alle Fünf sind parteilos.

Und wenn sich bei der bevorstehenden Stichwahl im Warendorf – die einzige Stichwahl im Kreis Warendorf – Peter Horstmann durchsetzen sollte, wäre ein weiterer Parteiloser Chef im Rathaus. Horstmann gilt jedenfalls als Favorit. Fast wäre er schon am Wahlabend durchs Ziel gelaufen, er kam immerhin im ersten Anlauf schon auf 49,53 Prozent. Schafft Horstmann es bei der Stichwahl am 27. September, wäre damit quasi die halbe Bürgermeister-Riege im Kreis Warendorf ausgetauscht.

Rolf Mestekemper ist Bürgermeister in Beelen. Der Parteilose war gemeinsamer Kandidat von CDU, SPD und FDP und kam auf 65,63 Prozent.

Mit Katrin Reuscher (Sendenhorst) und Karin Rodeheger (Oelde) haben außerdem zwei Frauen die Chefsessel in den Rathäusern erobert. Viele Jahre war Liz Kammann aus Beelen die einzige Frau in der Bürgermeister-Runde. Sie war bei der Kommunalwahl aber nicht erneut angetreten.

Karin Rodehegerist Bürgermeisterin in Oelde. Die Parteilose wurde von CDU und FDP nominiert, aber auch von SPD und FWG unterstützt. Ergebnis: 63,13 Prozent.

Übrraschend wurde auch der langjährige Bürgermeister in Beckum abgewählt. Der Christdemokrat Dr. Karl-Uwe Strothmann – von CDU und FDP ins Rennen geschickt – war bereits seit 2004 im Amt und außerdem seit 2009 Sprecher der Bürgermeister im Kreis Warendorf.

„Diese Aufgabe wird jetzt mein Stellvertreter Berthold Lülf aus Ennigerloh übernehmen“, sagte Strothmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch seine Arbeit für den Städte- und Gemeindebund NRW wird der scheidende Bürgermeister aufgeben müssen. Dort war er sowohl Mitglied des Präsidiums als auch Vorsitzender des Finanzausschusses.

Katrin Reuscherist Bürgermeisterin in Sendenhorst. Die Parteilose wurde von der SPD ins Rennengeschickt und erhielt 52,4 Prozent der Stimmen.

Letztlich waren es nur 200 Stimmen, die am Wahlabend den Ausschlag für Strothmanns Abwahl gaben. Weil er schon sehr lange im Öffentlichen Dienst tätig sei, werde es finanziell wahrscheinlich keine Probleme geben. Aber mit 55 Jahren werde er sich wieder eine neue Aufgabe suchen, kündigte Strothmann an. „Das hat aber noch Zeit. Jetzt werde ich mich erst einmal ausruhen. Die letzten Monate waren sehr anstrengend. Erst kam Corona, dann der Wahlkampf.“

Karl Piochowiakist Bürgermeister in Ostbevern. Der Parteilose ist der gemeinsame Kandidat von SPD, FDP und Grünen und kam auf 50,45 Prozent.

Zunächst müsse er aber das Amt vernünftig übergeben. Dazu zählten Mitarbeitergespräche und Tipps zur Weichenstellung für den Haushalt. Bei der Wahl gescheitert sei er wahrscheinlich an zwei Punkten, vermutet der 55-Jährige: Die Zusammenlegung von zwei Grundschulen habe viele Eltern verärgert. Und die Neugestaltung des Marktplatzes etlichen Bürgern nicht gepasst. „Beides halte ich aber nach wie vor für die richtige Entscheidung.“