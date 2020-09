Antonius Wulfers holt sich den Gesamtsieg

Kreis Warendorf -

103 Jäger aus vielen Kreisjägerschaften nahmen am vergangenen Wochenende am Flintenchampionat der Kreisjägerschaft Warendorf teil. Elmar Lietmann vom Vorstand, Schießobmann Werner Rüter, Schießwart Franz-Josef Möllmann und Ferdinand von Korff als Ausrichter des Wanderpreises „In Memoriam A. Freiherr von Korff-Harkotten“ zeigten sich am Ende der zweitägigen Veranstaltung mehr als zufrieden.