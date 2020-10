Am Freitag wurden 19 Corona-Neuinfektionen bekannt. Zwölf davon befanden sich bereits in Quarantäne, vier weitere gelten wieder als gesund. Die Zahl der akut Infizierten liegt bei 78 – das sind 15 mehr als am Vortag. Vier Menschen werden stationär behandelt, eine davon intensivmedizinisch mit Beatmung. Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Kreis liegt bei 22,0. Die Fallzahlen:

Ahlen: 34 akute Fälle (+7), 148 Gesundete, 10 Tote, insgesamt 192 Fälle seit März

Beckum: 6/106/1/ 113 I

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 8/46/2/56

Ennigerloh: 2/68/0/70

Everswinkel: 1/39/0/40

Oelde: 4/269/5/278

Ostbevern: 0/12/1/13

Sassenberg: 4/36/1/41

Sendenhorst: 8/45/0/53

Telgte: 2/47/0/49

Wadersloh: 2/45/0/47

Warendorf: 7/82/1/90.