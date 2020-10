Bewegung in Beelen: Die Initiative, die die Ansiedlung einer evangelischen Bekenntnisschule in der früheren Grundschule verhindern will, hat das Ziel ihrer Unterschriftenaktion geändert. Es geht nun beim Begehren darum, dass der Rat seinen Beschluss für die Schule in Trägerschaft des Christlichen Schulvereins Warendorf zurücknimmt.