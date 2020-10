Harte Zeiten für die CDU : Nur noch zwei von 13 Bürgermeistern im Kreis Warendorf sind Christdemokraten – und die haben den Rathaus-Chefsessel in eher kleinen Gemeinden erobert: Sebastian Seidel in Everswinkel und Josef Uphoff in Sassenberg. Neun Bürgermeister im Kreis Warendorf sind inzwischen parteilos, und SPD und Grüne stellen jeweils einen Rathauschef (Berthold Lülf in Ennigerloh für die SPD und Wolfgang Pieper in Telgte für die Grünen).

Dabei gilt der Kreis Warendorf nach wie vor als eher „Schwarz“. Trotzdem scheint der CDU-Kreisvorstand das Ergebnis der Bürgermeisterwahlen gelassen hinzunehmen. „Das sind Persönlichkeitswahlen“, meint der Kreisvorsitzende Reinhold Sendker . „Jetzt die Parteibücher der Bürgermeister aufzulisten, ist für mich Erbsenzählerei.“

Seit der Abschaffung der „Doppelspitze“ (ehrenamtliche Bürgermeister und hauptamtlicher Stadtdirektor als Verwaltungschef) vor fast 20 Jahren sei die Wahl des Rathauschefs eben nicht mehr eine Angelegenheit der Partei. „Der Bürgermeister wird nicht vom Rat gewählt, sondern direkt vom Bürger.“ Auf Nachfrage räumt Sendker allerdings ein, dass es seiner Partei in einigen Orten nicht gelungen sei, eigene Kandidaten aufzustellen, deren Persönlichkeit auf eine breite Zustimmung bei der Bevölkerung stieß. Teilweise habe es auch Kritik an der Amtsführung gegeben.