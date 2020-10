Erneut 200 Gäste auf Hochzeitsfeier in Beckum

Schon wieder wurde am Wochenende eine Hochzeit mit mehr als 200 Gästen in Beckum gefeiert. Diesmal aber nicht am Tuttenbrocksee, sondern in der Beckumer Innenstadt. Auch die Kontaktlisten waren schlecht geführt, informiert die Stadt Beckum.

Dabei liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis derzeit bei 33,8. Aller Voraussicht nach wird also schon bald der kritische Wert von 35 erreicht. Die Corona-Bremse der Schutz-Verordnung NRW sieht vor, dass bei einer Inzidenz von mehr als 35 an privaten Feiern außerhalb einer Wohnung höchstens 50 Personen teilnehmen dürfen.

28 neue Infektionen am Montag

Am Montag meldete der Kreis 28 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Im Vergleich zum Vortag wurden fünf Menschen mehr gesund gemeldet, 1049 Personen gelten als genesen. Aktuell sind 128 Menschen infiziert. In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon intensivmedizinisch. Seit März gab es 1198 Corona-Infektionen. 21 Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Zur aktuellen Corona-Situation an Schulen und Kitas teilt das Gesundheitsamt mit, dass Infizierungen an drei Schulen und einer Kita nachgewiesen wurden: Betroffen ist erneut die Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen: Hier ist ein Schüler positiv. Es gibt aber keinen Zusammenhang mit den anderen Fällen. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne, eine Testung wurde veranlasst. Am Berufskolleg Beckum ist eine Schülerin positiv. Ihre Kontaktpersonen wurden am Montag getestet. Am Berufskolleg St. Michael in Ahlen ist ein Schüler positiv. Auch seine Kontaktpersonen wurden getestet.

In der Kita „Ostwall“ in Ahlen wurde bei einem Kind das Coronavirus nachgewiesen. Derzeit werden noch die Kontaktpersonen ermittelt. Ihre Testung ist für den 14. Oktober geplant.

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 74 aktive Fälle (+23), 179 Gesundete, 10 Tote, 263 Fälle seit März

Beckum: 9/111/ 1/121

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 15/56/2/73

Ennigerloh: 1/71/0/72

Everswinkel: 0/40/0/40

Oelde: 2/274/5/281

Ostbevern: 4/12/1/17

Sassenberg: 2/39/1/42

Sendenhorst: 5/52/0/57

Telgte: 9/49/0/58

Wadersloh: 0/47/0/47

Warendorf: 7/86/1/94.