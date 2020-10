28 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet der Kreis Warendorf am Montag. Im Vergleich zum Vortag wurden fünf Personen mehr gesund gemeldet, insgesamt gelten jetzt 1049 Personen als genesen. Aktuell sind damit jetzt 128 Menschen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt bei 33,8. Aller Voraussicht nach wird schon in Kürze kreisweit eine Inzidenz von 35 erreicht. Die Corona-Bremse der Schutz-Verordnung NRW sieht vor, dass bei einer Wocheninzidenz von mehr als 35 an privaten Feiern außerhalb einer Wohnung nur noch höchstens 50 Personen teilnehmen dürfen.

In den Krankenhäusern im Kreis Warendorf werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, zwei davon intensivmedizinisch. Seit März gab es im Kreis Warendorf insgesamt 1198 Corona-Infektionen. 21 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Zur aktuellen Corona-Situation an Schulen und Kitas im Kreis teilt das Gesundheitsamt mit, dass Infizierungen an drei Schulen und einer Kita nachgewiesen wurden: Betroffen ist erneut die Fritz-Winter-Gesamtschule in Ahlen: Hier ist ein Schüler positiv. Es gibt aber keinen Zusammenhang mit den anderen Fällen. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne, eine Testung wurde veranlasst. Am Berufskolleg Beckum ist eine Schülerin positiv. Ihre Kontaktpersonen wurden bereits am Montag getestet. Am Berufskolleg St. Michael in Ahlen ist ebenfalls ein Schüler positiv. Auch seine Kontaktpersonen wurden am Montag getestet.

In der Kita „Ostwall“ in Ahlen wurde bei einem Kind das Coronavirus nachgewiesen. Derzeit werden noch die Kontaktpersonen ermittelt. Ihre Testung ist am 14. Oktober geplant.

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 74 aktive Fälle (+23), 179 Gesundete, 10 Tote, 263 Fälle seit März

Beckum: 9/111/ 1/121

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 15/56/2/73

Ennigerloh: 1/71/0/72

Everswinkel: 0/40/0/40

Oelde: 2/274/5/281

Ostbevern: 4/12/1/17

Sassenberg: 2/39/1/42

Sendenhorst: 5/52/0/57

Telgte: 9/49/0/58

Wadersloh: 0/47/0/47

Warendorf: 7/86/1/94.