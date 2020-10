Fünf Neuinfektionen und acht Gesundmeldungen verzeichnet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch. Somit wurden seit März insgesamt 1213 Infektionsfälle und 1066 Gesundmeldungen bekannt. Die Zahl der akut Infizierten ist leicht auf 126 Personen gesunken,. Unverändert sind 21 Menschen bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit vier Patienten in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt auf 37,4 und liegt erneut über dem kritischen Warnwert.

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 72 aktive Fälle (-5), 188 Gesundete, 10 Tote, 270 Infektionsfälle seit März

Beckum: 13/112/1/126

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 13/59/2/74

Ennigerloh: 2/71/0/73

Everswinkel: 0/40/0/40

Oelde: 1/274/5/ 280

Ostbevern: 3/13/1/17

Sassenberg: 2/39/1/42

Sendenhorst: 4/54/0/58

Telgte: 10/49/0/59

Wadersloh: 0/47/0/47

Warendorf: 6/87/1/94.