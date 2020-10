Toller Beitrag zur Belebung der City

Fantasievoll geschmückt sind 37 Fassaden in Beckum und Neubeckum, neun von ihnen wurden im Rahmen eines Fassadenwettbewerbs nun auch prämiert. Wolfgang Immig von der City Initiative Beckum ist Initiator dieses Wettbewerbs, der in Beckum erstmals vor fünf Jahren durchgeführt wurde. In Zeiten von Corona schien eine Neuauflage sinnvoll. „Wir haben viel Aufmerksamkeit für unsere Stadt gewonnen“, zieht Immig Bilanz.

Auch der stellvertretende Bürgermeister Dr. Rudolf Grothues geizte bei der Preisverleihung nicht mit Lob und sprach von „einem tollen Beitrag zur Belebung unserer Innenstädte”. Immerhin 973 Bürger haben über ihre Lieblingsfassaden abgestimmt. Insgesamt wurden 3180 Stimmen abgegeben (neun Kreuze durften

gemacht werden).

Toller Beitrag zu Belebung der City 1/8 2. Platz: Westfälischer Hof – bei Kliewe Preis: 500 Euro, gesponsert vom Beckumer Industrieverein Foto: Stadt Beckum

3. Platz: Geschäft Anton Holtmann Preis: Citygutschein im Wert von 300 Euro, gesponsert vom Gewerbeverein Neubeckum Foto: Wimmig

4. Platz: das Café CoffeeTime am Markt Foto: Stadt Beckum

5. Platz: Brauhaus Stiefel Jürgens Foto: Russigdesign

6. Platz Eheleute Glunz und Thürmer von der Oststraße Foto: Stadt Beckum

7. Platz: Gardinen und Lederwaren Pumpe Foto: Stadt Beckum

8. Platz: Orthopädie-Zentrum Movanum Foto: Wimmig

9. Platz: Café Extrablatt Foto: Wimmig

Neben dem Fassadenwettbewerb lockten während der Aktionswochen vom 28. August bis 19. September weitere Programmpunkte die Menschen in die Einkaufszentren von Beckum und Neubeckum. So gab es die Aktion „Shop-in-Shop”, einen Schaufensterwettbewerb, Lagerräumung, Moonlight-Shopping und eine Fotoausstellung.

Die Aktionswochen waren eine Gemeinschaftsaktion der Stadt Beckum zusammen mit der City.Initiative.Beckum und dem Gewerbeverein Neubeckum.