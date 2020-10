Der Kreis Warendorf meldet am Donnerstag erneut einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen – im Vergleich zum Vortag wurden 28 weitere Coronavirusfälle registriert. Insgesamt haben sich seit März 1241 Personen mit dem Virus angesteckt, 1072 davon gelten wieder als gesund (Vortag: 1066). Die Zahl der akut Infizierten ist auf 148 Personen gestiegen, unverändert sind 21 Menschen bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis sind derzeit vier Patienten in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis beträgt nun 44,3.

Die aktuellen Fallzahlen der Städte und Gemeinden:

Ahlen: 88 aktive Fälle (+16), 190 Gesundete, 10 Tote, 288 Fälle seit März

Beckum: 18/112/1/131

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 14/59/2/75

Ennigerloh: 3/71/0/74

Everswinkel: 0/40/0/40

Oelde: 1/274/5/280

Ostbevern: 3/13/1/17

Sassenberg: 1/40/1/42

Sendenhorst: 2/57/0/59

Telgte: 11/49/0/60

Wadersloh: 0/47/0/47

Warendorf: 7/87/1/95.