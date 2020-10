Somit gibt es unverändert 219 akute Fälle. Seit März haben sich 1365 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon sind 1125 Menschen wieder gesund. Unverändert 21 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden derzeit sechs Patienten stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis lag am Montag bei 59,7.

Im Blick hat die Kreisverwaltung auch weiterhin die Schulen und Kitas: So sei an der Marien-Grundschule in Ahlen – unabhängig vom dortigen Ursprungsfall – ein weiteres Kind in einer anderen Klasse positiv getestet worden. Der Kreis der Kontakte sei ermittelt, die Testung am vergangenen Freitag erfolgt, berichtet der Kreis. Am Städtischen Gymnasium Ahlen sei ein Schüler infiziert, die Zahl der Kontakte gibt der Kreis mit 65 an. Dort erfolgte die Testung am Montag.

Auch Kitas in Ahlen sind betroffen: Im Marienkindergarten sei ein Kind positiv, 16 Kinder und vier Erzieher seien deshalb in Quarantäne. Auch dort erfolgten am Montag die Tests. Im St.-Josef-Kindergarten ist eine Erzieherin positiv getestet worden. Die Ermittlung der Kontaktpersonen sei noch nicht abgeschlossen, die Testung soll zeitnah folgen, berichtet der Kreis weiter. Auch in der Kita St. Ludgeri gab es einen Positiv-Fall.

Nachdem an der Bodelschwingh-Grundschule in Beckum bei einer Lehrkraft ein Test positiv ausfiel, seien dort die Kontaktpersonen in der Schule getestet worden. Bei einem sei das Ergebnis positiv ausgefallen, bei allen anderen Getesteten negativ. Die Kontaktpersonenermittlung sei abgeschlossen, eine Verlängerung der Quarantäne nicht notwendig.

Die Zahlen in den Kommunen im Überblick:

Ahlen: 142 aktive Fälle, 212 Gesundete, 10 Verstorbene, insgesamt 364 gemeldete Infektionsfälle seit März

Beckum: 29/121/1/151

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 7/67/2/76

Ennigerloh: 2/72/0/74

Everswinkel: 3/40/0/43

Oelde: 4/275/5/284

Ostbevern: 5/15/1/21

Sassenberg: 6/40/1/47

Sendenhorst: 9/57/0/66

Telgte: 8/53/0/61

Wadersloh: 1/47/0/48

Warendorf: 3/93/1/97