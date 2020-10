Jochen Kleegräfe ist mit seinem Bohrteam und Heike Jennrich als Sachverständige für Geotechnik gemeinsam mit den Planern von Straßen-NRW vor Ort. Sie erläutern die anstehenden Arbeiten, heißt es in der Pressemitteilung des Landesbetriebs. Bernd Epmann, Straßen-NRW-Projektleiter der „4 zu 1“-Ost-Münsterland-Verbindung, berichtet, dass es für die Behörde selbstverständlich sei, die Bürger aktiv darüber zu informieren, was vor Ort passiert. Dieser Termin wäre eine schöne Gelegenheit, um den Bürgern direkt vor Ort zu erklären, wie die Untersuchungen ablaufen – zumindest in der Theorie. Praktisch aber sei das Aufgrund der aktuellen Corona-Situation zum jetzigen Zeitpunkt leider so nicht möglich.

Christian Roth , der die Planung der Ortsumgehung Beelen im „4 zu 1“-Team betreut, erklärte, wie wichtig die erforderlichen Gutachten seien. Es werden umfangreiche Untersuchungen zum Boden, Arten- und Naturschutz, Lärmschutz und Luftreinhaltung erstellt, um ein umfassendes Bild als Grundlage für die Planung zu erhalten.

Bis Ende Oktober sollen die insgesamt 24 Bohrungen an den öffentlichen Wegen in Beelen abgeschlossen werden. Die Proben der Bodensondierungen werden von der Sachverständigen Heike Jennrich im Labor analysiert und ausgewertet. Als Ergebnis erhält Straßen-NRW ein Gutachten mit den Angaben für den Untergrund, um die neue Straße entsprechend planen zu können.

Anfang des kommenden Jahres folgen die Arbeiten auf weiteren Flächen in Beelen, Warendorf und Freckenhorst. Die Anlieger, auf deren Flächen Untersuchungen durchgeführt werden, sollen noch in diesem Jahr von dem Landesbetrieb genauere Informationen erhalten.

In einem weiteren Arbeitsschritt bringen die Experten von Straßen-NRW die vier Einzelplanungen der Ost-Münsterland-Verbindung auf den aktuellsten Stand. Hierbei werden neueste Bau- und Umweltvorschriften angewandt, um eine einheitliche Umsetzung der Bauarbeiten gewährleisten zu können. Nach Abschluss der Aktualisierungen sei es erstmals möglich, alle Bauprojekte von „4 zu 1“ nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen umzusetzen.

Die Ost-Münsterland-Verbindung soll die Innenstadtbereiche entlasten, die überregionalen Verkehre kanalisieren, der Wirtschaft Entwicklungschancen bieten und Pendlern den Weg zur Arbeit und zurück erleichtern. Weitere Informationen erhalten Interessierte über die Straßen-NRW-Projektseite oder im Infobrief, für den eine Anmeldung (E-Mail an 4zu1@strassen.nrw.de) notwendig ist.