Akribie und Präzision waren gefragt, als am Montag und Dienstag im Museum Abtei Liesborn das Bild „Durchbrechendes Rot“ von Fritz Winter verpackt wurde. Dazu musste das 6,18 in der Breite und 3,81 Meter messende Bild erst einmal aus dem Keilrahmen genommen werden. Bevor es für den Transport aufgerollt wurde, begutachtete Iris Herpers die Leinwand. Die koordinierende Restauratorin aus dem Landesmuseum Hannover kannte das Bild bereits, als es nach Fertigstellung des Anbaus 2004 im 1. Obergeschoss als Dauerleihgabe des Fritz-Winter-Hauses in Ahlen seinen Standort fand und sie die restauratorisch den Vorgang begleitete.

Sehnsüchtig erwartet wird die Arbeit in Kassel, wo die Neue Galerie auf dem documenta-Gelände eine Ausstellung mit dem Qeuvre Winters vorbereitet. Denn der in Ahlen aufgewachsene Künstler, der zu den wichtigsten deutschen Vertretern der abstrakten Malerei zählt, gehört zu den Mitbegründern der alle fünf Jahre in Kassel stattfindenden documenta . 1955, 1959 und 1964 nahm Winter (1905-1976) selbst an der Großausstellung teil, die zu den größten Präsentationen zeitgenössischer Kunst gehört. Darüber hinaus lehrte Winter als Professor seit 1955 bis 1970 an der Werkakademie Kassel.

Das Bild „Durchbrechendes Rot" entstand für die erste documenta. Helga Gausling, Nichte des Künstlers und Leiterin des Fritz-Wintert-Hauses, freut sich sehr auf die Würdigung ihres Onkels als Wegbereiter der modernen Kunst nach 1945 in Europa.