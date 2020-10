Generationswechsel bei der Frauen-Union ( FU ): Ann-Sophie Pachal trat bei der Kreisversammlung am Donnerstagabend im Restaurant Wibbelt in Ahlen die Nachfolge von Elke Duhme aus Telgte an, die dieses Amt 2008 übernommen hatte. „Es hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht“, sagte Duhme, aber nach mehr als zwölf Jahren wolle sie die Verantwortung in jüngere Hände legen.

Bevor die 29-jährige Ahlenerin, die bislang als stellvertretende Schriftführerin dem Kreisvorstand angehörte, einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde, ging Duhme in ihrem Rückblick auf Veranstaltungen und Initiativen der Frauen-Union ein. So habe man sich mit der wirtschaftlichen Situation der Hebammen beschäftigt und sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Entgeltpunkte bei der Rentenversicherung für vor 1992 geborene Kinder 2019 erhöht worden sei.

In einem emotionalen Appell machte sich die scheidende Vorsitzende für die Einführung eines Frauenquorums stark. Die Erfahrungen während ihrer Tätigkeit hätten gezeigt, dass es ohne Quote nicht gehe. Energisch widersprach sie dem in der Partei oft zu hörenen Ruf „Wir brauchen junge Frauen.“ Die CDU benötige Frauen und Männer jeden Alters.

„Ja ich kann. Ja, ich will.“ Mit diesen klaren Bekenntnis bewarb sich Pachal um das Amt der FU-Vorsitzenden. Auch wenn mit Angela Merkel und Ursula von der Leyen zwei der wichtigsten Ämter von Frauen geführt würden, sei die Frauen-Union weiterhin notwendig, denn in den Stadt- und Gemeinderäten seien Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Im Kreis Warendorf seien Landtags- und Bundestagsmandate in der Hand von drei Männern. Von echter Gleichberechtigung sei man noch weit entfernt, kritisierte Pachal. Die Diskussion über eine mögliche Bewerberin um das Bundestagsmandat wurde anschließend nichtöffentlich geführt.

Gewählt in den Kreisvorsitzenden wurde als Stellvertreterinnen Ute Bienengröber-Killmann (Ennigerloh) und Annette Stork (Ostbevern). Als Schriftführerin wurden Rita Pöppinghaus-Voss (Ahlen) und Hildegunde Richter als Vertreterin gewählt. Beisitzerinnen sind: Renate Becker, Monika Ber­heide, Iris Binder, Astrid Birkhahn, Mechtild Brockschmidt-Gerhardt, Stephanie Peter, Sabrina Salomon, Gertrud Schulze-Westerath, Karin Samson und Magdalene Wierbrügge.