Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Warendorf steigt weiter: Am Sonntag lag er bei 85,3. Über das Wochenende (24./25. Oktober) registrierte das Gesundheitsamt 69 neue Fälle (gesamt: 1576) und 62 Gesundmeldungen. Somit sind 315 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert, sieben mehr als am Freitag. 21 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden 13 Covid-19-Patienten (Vortag: 16) behandelt, einer davon mit Beatmung.

Die aktuellen Fallzahlen:

Ahlen: 159 aktive Fälle (-12), 286 Gesundete, 10 Tote, 455 Fälle seit März

Beckum: 63/135/1/199

Beelen: 4/33/0/37

Drensteinfurt: 8/71/2/81

Ennigerloh: 6/74/0/80

Everswinkel: 5/42/0/47

Oelde: 30/276/5/311

Ostbevern: 8/17/1/26

Sassenberg: 9/42/1/52

Sendenhorst: 12/62/0/74

Telgte: 1/60/0/61

Wadersloh: 4/47/0/51

Warendorf: 6/95/1/102-