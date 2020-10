Politik für Frauen zu machen, liegt ihr am Herzen. Am Anfang hatte Astrid Birkhahn allerdings auch keine andere Wahl. „Als ich 1994 in den Kreistag kam, war für unseren damaligen Fraktionsvorsitzenden klar, dass Frauenthemen von Frauen bearbeitet werden sollen. Darüber hinaus gab es nicht viel,“ erzählt sie.